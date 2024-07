I Concerti del Teatro Regio Torino e della Filarmonica Trt

Tornano dal 27 novembre all'8 giugno 2025 I Concerti del Teatro Regio e della Filarmonica Trt.

Otto gli appuntamenti :quattro concerti sono con l'Orchestra del Teatro Regio, cui si aggiungerà il Coro del Regio per due serate, e quattro con la Filarmonica Trt .

Dalle eleganze del classicismo viennese alle sperimentazioni audaci del Novecento, ogni programma è pensato per esaltare la diversità stilistica e la profondità emotiva dei compositori. I Concerti 2024-25 offrono un ricco caleidoscopio sonoro con proposte variegate, musicalmente dense e di forte impatto, un ricco cartellone con grandi autori e pagine ricercate, con direttori d'orchestra tra i più versatili e stimati al mondo, alcuni dei quali salgono per la prima volta sul podio del Teatro Regio.

L'inaugurazione della Stagione è prevista mercoledì 27 novembre: Pinchas Steinberg sul podio dell'Orchestra del Regio propone Mondi, un concerto che riunisce le composizioni più celebri di due grandi musicisti boemi: i poemi sinfonici Il castello alto e La Moldava dal ciclo La mia patria di Bedřich Smetana e la Sinfonia Dal Nuovo Mondo di Antonín Dvořák. Per il secondo appuntamento dal titolo Armonia - martedì 14 gennaio 2025 - il Regio si affida alla bacchetta del direttore d'orchestra americano James Conlon, tra i più importanti protagonisti della vita musicale internazionale, che debutta sul podio dell'Orchestra e del Coro del Teatro Regio, quest'ultimo istruito da Ulisse Trabacchin. Ancora un debutto sul podio dell'Orchestra e del Coro del Regio, venerdì 14 marzo 2025: Aziz Shokhakimov dirigerà Meditazioni, protagonista la Seconda Sinfonia di Gustav Mahler.Il maestro Lü Jiā sale sul podio dell'Orchestra del Regio sabato 17 maggio 2025 per dirigere la Sinfonia Praga di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sesta Sinfonia di Anton Bruckner.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA