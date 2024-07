Diana Puddu dal podio di 'The Voice Senior' ad Asti con Amerio

La vincitrice dell'ultimo 'The voice senior', su Raiuno, la sessantenne sarda Diana Puddu, ha visitato in questi giorni Asti, ospite del cantautore Danilo Amerio con i quale sta lavorando per un nuovo progetto artistico. "E' stata un tripudio emozionale. Asti è un capoluogo ricco di storia e sapori che merita di essere ancor più conosciuto. Sono rimasta letteralmente incantata da luoghi senza tempo come la Cattedrale e la Chiesa di San Secondo. Ma, soprattutto, dell'accoglienza senza precedenti che ho ricevuto.

Primo fra tutti il cantautore Danilo Amerio, in gara con me nel talent di Antonella Clerici nel team di Gigi D'Alessio. Un amico sincero, un maestro d'arte dall'anima gentile che mi ha aperto casa e studio di registrazione come se ci conoscessimo da sempre".

Diana Puddu è impegnata in un tour in tutta Italia con "In...canto di donna", spettacolo dedicato alle più belle voci femminili di ogni tempo.

Il 25 luglio sarà ospite del concerto di Gigi D'Alessio in Piazza Francesco Cossiga a Golfo Aranci (Sassari).



