Due uomini sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti dalla polizia di Verbania. Gli agenti della squadra mobile hanno rinvenuto 30 grammi di cocaina nascosti nello specchietto retrovisore dell'auto sulla quale viaggiavano. Nella successiva perquisizione a casa di uno dei due, è stato trovato un bilancino di precisione. I due, su disposizione dell'autorità giudiziaria, si trovano in carcere a Verbania in attesa dell'udienza di convalida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA