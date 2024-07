Una società di droni ottiene indebitamente 1,3 milioni col Fei

Truffa ai danni dello Stato e della Comunità europea, autoriciclaggio e false comunicazioni sociali sono le ipotesi di reato a carico di due persone arrestate dalla guardia di finanza di Tortona (Alessandria), in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare in carcere. Le indagini, coordinate dalla Procura europea di Torino, hanno accertato che una società - operante nel campo della ricerca e sviluppo di droni per uso commerciale - fittiziamente amministrata da un ex pilota di aerei, di fatto era gestita da un professionista tortonese. Sarebbero quindi stati ottenuti indebitamente - attraverso documentazione bancaria contraffatta, bilanci falsi e fatture per operazioni inesistenti - oltre 1,3 milioni in prestito. Garantite dal Fondo europeo per gli investimenti e concessi da una banca italiana, le somme erano poi state trasferite sui conti di altre società o personali.

Gli indagati stavano per ricevere un altro prestito, sempre garantito dal Fei, per 3 milioni.

Le Fiamme Gialle hanno eseguito anche un provvedimento di sequestro conservativo di circa 1,3 milioni. Diverse proprietà immobiliari, oltre a disponibilità finanziarie per 213mila euro e alla totalità delle azioni della società sono state sequestrate.



