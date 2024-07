'Panorama Monferrato', quando l'arte sposa il territorio

Dopo Procida, Monopoli e L'Aquila è il Piemonte a ospitare, per la sua quarta edizione, 'Panorama', progetto di Italics a cura di Carlo Falciani che promuove una fruizione consapevole e sostenibile del territorio attraverso l'arte. Con 'Panorama Monferrato', dal 4 all'8 settembre quattro paesi delle province di Asti e Alessandria saranno protagonisti di un viaggio nell'arte e nella tradizione del territorio, seguendo una racconto declinato in diversi temi: a Camagna lavoro e radici, a Montemagno caducità e morte, a Vignale ritratto e identità, a Castagnole sacralità dell'arte, anche laica.

Un racconto che unisce antico e moderno alla scoperta di opere d'arte contemporanea, ma anche rinascimentale, molte delle quali site specific, e del territorio che le ospita, con il coinvolgimento di oltre 60 artisti e 62 gallerie. "Un progetto in cui la Regione crede molto - dice l'assessore agli Enti locali, Enrico Bussalino -, che unisce la cultura, paesaggio, natura, ambiente e agricoltura per valorizzare un territorio fiore all'occhiello del Piemonte, con ricadute importanti anche per l'economia della zona". "Siamo molto concentrati sui futuri turismi, su modelli di fruizione differenti da quelli basati sull'enogastronomia che è oggi trasversale a qualunque fruizione turistica - aggiunge Bruno Bertero, direttore Ente turismo Langhe Roero e Monferrato -, abbiamo quindi voluto cercare un modello nuovo di turismo sostenibile che sia in grado di valorizzare il nostro territorio e la sua cultura". Marco Lanza, direttore Alexala, Atl alessandrina, descrive il progetto come "capitoli di un racconto inedito su un territorio arrivato alla conoscenza del mondo grazie all'impronta positiva dell'uomo sul territorio. Ogni giorno dobbiamo cercare chiavi interpretative per raccontare il territorio - conclude - e questa iniziativa fa proprio questo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA