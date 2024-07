Oltre 40.000 a Collisioni, tantissimi giovani nelle 4 serate

Oltre 40 mila persone a Collisioni Festival per la sua sedicesima edizione che ha reso protagonisti decine di migliaia di giovani da tutta Italia, nei due weekend di venerdì 5 luglio fino a domenica 7 e nella data di sabato 13 luglio.

A calcare il palco di Collisioni 2024, 12 grandi artisti con oltre 10 ore di musica, con alcuni dei nomi di punta del giovane pubblico, portavoci della generazione Z e non solo, a partire dal re dell'indie italiana Calcutta per la sua unica data estiva in Piemonte e Liguria di venerdì 5 luglio. Sabato 6 luglio a scaldare piazza Medford è stata la musica dei Club Dogo per la loro unica data in Piemonte fra vecchi e nuovi successi.

A completare la line-up di domenica 7 luglio, per la prima Giornata Giovani, un fitto calendario di ospiti, da Nayt, raffinato rapper molisano cresciuto a Roma e apprezzato grazie al suo ultimo album anche dal pubblico americano, Silent Bob, il rapper di Pavia, e Mida, l'artista emerso nella nuova edizione di Amici. Fino all'attesissimo head-liner della giornata, Tedua, l'artista rivelazione di quest'anno. La seconda Giornata Giovani di sabato 13 luglio ha coinvolto il pubblico in una maratona di oltre 5 ore di concerti non stop con il rapper campione di ascolti Capo Plaza, la regina della Trap italiana Anna e Artie 5ive, rapper milanese classe 2000 di origini sierraleonesi.

Infine Tony Boy, il rapper di Padova e Paky, rapper di Secondigliano.

"Per molti ragazzi è stato il primo evento di musica a cui hanno assistito, per ascoltare artisti che parlano un linguaggio completamente alieno al nostro, ma che dobbiamo ascoltare, se non vogliamo che la macchina culturale invecchi e cominci a girare a vuoto. Con i suoi sedici anni Collisioni dimostra di non invecchiare, ma di essere piuttosto un teenager che cresce con il suo pubblico" commenta Filippo Taricco, direttore artistico di Collisioni.



