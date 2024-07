Nel cofano dell'auto c'erano 140 chilogrammi di rame, denunciati

Due uomini di 31 e 26 anni sono stati denunciati dalla polizia di Torino per riciclaggio, dopo che gli agenti del commissariato Madonna di Campagna li hanno sorpresi con 140 chilogrammi di rame all'interno del cofano dell'auto su cui viaggiavano.

Alla vista della volante avevano accelerato ed erano stati fermati. Durante il controllo gli agenti avevano notato che il cofano posteriore era completamente abbassato come se all'interno ci fosse qualcosa di molto pesante.

Dalla perquisizione sono stati scoperti infatti i 140 chilogrammi di rame suddivisi in 86 pezzi, diversi cacciaviti a taglio e a stella di lunghezze variabili da 17 centimetri fino a 28 centimetri e un disco per smerigliatrice di 6 centimetri.

Entrambi gli uomini hanno fornito versioni contrastanti tra di loro sul ritrovamento del materiale e dopo vari accertamenti i due sono stati denunciati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA