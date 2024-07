In arrivo Bar Stories on Camera, il mondo dei bar in 50 scatti

È in arrivo - dal 25 luglio al 6 ottobre - una nuova mostra a Camera negli spazi della Project Room di via delle Rosine a Torino. E' la terza tappa dell'esposizione Bar Stories on Camera, realizzata in collaborazione con Galleria Campari e Magnum Photos: un racconto per immagini, dagli anni Trenta all'inizio degli anni Duemila, del mondo del bar e di quella cultura della convivialità di cui Campari è portavoce dal 1860.

Il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche - Sharing Moments, Bar Campari e The Icons - che presentano 50 scatti di grandi maestri della fotografia, da Robert Capa, Elliott Erwitt, Martin Parr a Ferdinando Scianna, provenienti dall'Archivio Storico Galleria Campari e dall'agenzia Magnum Photos.

Bar Stories on Camera. Galleria Campari / Magnum Photos si presenta negli spazi di Camera con un progetto espositivo rinnovato rispetto alle iterazioni precedenti che hanno visto la mostra debuttare a ottobre 2023 in Galleria Campari a Sesto San Giovanni. A giugno Galleria Campari ha portato il progetto espositivo nella Davide Campari Lounge di Art Basel a Basilea in una rivisitazione con la curatela di Martin Parr.

E' l'ultima settimana per la mostra di Paolo Novelli, in Project Room fino al 21 luglio, che riunisce e pone in dialogo in un unico spazio due cicli di lavoro del fotografo bresciano, realizzati fra 2011 e 2018, centrali nell'evoluzione del suo linguaggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA