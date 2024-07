Ciclovia Francigena vandalizzata, denuncia dell'Unione Montana

Una denuncia è stata presentata dal presidente dell'Unione Montana Valle Susa, Pacifico Banchieri, ai carabinieri dopo che ignoti, lo scorso weekend, hanno danneggiato un tratto della staccionata di protezione della ciclovia Francigena, a San Giorio (Torino), nel tratto Villar Focchiardo - Bussoleno in fase di ultimazione.

Alcuni giorni fa erano state asportate le barriere di protezione in corrispondenza dell'attraversamento della statale al km 36+050, a Villar Focchiardo. La ciclovia è un progetto nato per la promozione del territorio in ambito cicloturistico e di mobilità sostenibile.

"Questi atti di vandalismo non solo danneggiano le strutture, ma compromettono la sicurezza e la fruibilità della Ciclovia Francigena, un progetto a cui teniamo molto e che rappresenta un patrimonio per tutto il territorio" spiega in una nota Banchieri, che conclude chiedendo "maggiore vigilanza da parte delle autorità competenti per prevenire ulteriori danni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA