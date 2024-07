Torino: più di tremila tifosi al 'Fila'

Il Filadelfia è tornato a riempirsi per il primo allenamento del Toro a porte aperte. Più di tremila tifosi si sono presentati davanti ai cancelli del quartier generale di via Filadelfia per caricare la squadra guidata dal nuovo allenatore, Paolo Vanoli.

La contestazione nei confronti del presidente, Urbano Cairo, però, è proseguita anche al 'Fila': la tifoseria si aspetta rinforzi dopo la cessione di Buongiorno al Napoli, ufficializzata proprio in mattinata.



