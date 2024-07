Sgominata banda di rapinatori in villa, 5 arresti

Con un'operazione congiunta dei carabinieri e della guardia di finanza è stata smantellata una banda di rapinatori in villa.

I militari dell'Arma di Pinerolo, nel torinese, di Poggioreale (Napoli) e del nucleo di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle di Torino, su disposizione del Tribunale del capoluogo piemontese, hanno eseguito cinque misure cautelari nei confronti di persone gravemente indiziate di rapina pluriaggravata in concorso L'attività d'indagine è nata a seguito di una rapina compiuta nel febbraio scorso in una villa del Pinerolese.

Quattro presunti malviventi, un 66enne, un 63enne, un 60enne un 29enne, tutti rapinatori 'trasfertisti' provenienti da fuori Piemonte, con l'appoggio di un 50enne di Pinerolo, avevano atteso la proprietaria dell'abitazione e, approfittando della momentanea apertura del cancello automatico erano entrati nel cortile. Armati di pistola avevano costretto la donna a entrare nella villa, mentre un quinto rapinatore aveva aspettato il marito all'esterno e al suo rientro lo aveva bloccato e fatto entrare in casa.

Nel corso della rapina vennero rubate 78 borse da donna, sette orologi di vari marchi pregiati e diversi monili in oro per un valore complessivo superiore ai cinquanta mila euro.

Grazie alle indagini gli investigatori sono risaliti ai componenti della banda, che sono stati arrestati a Pinerolo e Poggioreale. Uno degli indagati invece era già detenuto nel carcere di Forlì per un altro caso.



