Protocollo sulla prevenzione tra questura e Irccs di Candiolo

Un protocollo d'intesa è stato siglato dalla questura di Torino e dalla Fondazione del Piemonte per l'Oncologia, questa mattina all'Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico di Candiolo. Il documento, che ha una valenza nazionale, prevede la collaborazione, nell'ambito dell'organizzazione di iniziative di educazione alla salute e di prevenzione e cura oncologica, destinate al personale della polizia di Stato e dei familiari entro il primo grado. Sono previste visite mediche di screening, incontri e seminari sui fattori di rischio e sull'importanza della prevenzione oncologica primaria, secondaria e terziaria.

Per l'occasione il questore Vincenzo Ciarambino ha visitato l'Irccs, accolto dal direttore generale Salvatore Nieddu, dal direttore scientifico Anna Sapino e dal direttore sanitario Piero Fenu, che hanno illustrato gli obiettivi di ricerca scientifica e i programmi di sviluppo assistenziale, logistico e tecnologico dell'Istituto.

Ciarambino ha visitato il reparto di Day Hospital, che è in grado di assistere fino a 200 pazienti al giorno, il settore radioterapico - dotato di due apparecchi per Tomotherapy di ultima generazione, in grado di irradiare lesioni neoplastiche con millimetrica precisione, e i laboratori di ricerca, dove vengono condotti studi avanzati sulla progressione neoplastica e le terapie sperimentali.

"Ringrazio infinitamente per la possibilità offerta a tutte le donne e gli uomini della polizia di Stato e ai loro familiari di poter usufruire dei servizi e dei benefici messi a disposizione da una così prestigiosa istituzione ospedaliera di settore e dalle strutture di accoglienza ad essa convenzionate", ha dichiaro Ciarambino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA