Maltempo: nel Biellese interventi per la caduta di alberi

Vigili del fuoco in azione da stamattina all'alba nel Biellese a causa del maltempo. Diverse le richieste di aiuto. Situazione critica anche sulle linee ferroviarie da Biella verso Santhià e Novara a causa di alberi caduti.

Le zone più interessate sono state Vergnasco, Magnonevolo, Zubiena, Castellengo e Candelo.

La maggior parte delle segnalazioni sono arrivate per caduta alberi e danneggiamenti a pali dell' illuminazione pubblica.

La situazione è ancora in fase di sviluppo e le squadre di Biella, Cossato e Ponzone sono tutt'ora impegnate, viste anche le previsioni per la giornata di oggi, che dovrebbe portare ancora forti temporali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA