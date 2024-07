Maltempo in Piemonte, schianto alberi e disagi alla circolazione

Nubifragi, vento, grandine: una nuova ondata di maltempo è tornata stamani a flagellare le province di Torino, Biella e Novara provocando danni e disagi.

Il Canavese occidentale è stato colpito da forti raffiche di vento alle prime luci dell'alba. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, principalmente per alberi abbattuti. Alcune frazioni di Castellamonte sono rimaste isolate fino all'intervento delle squadre di soccorso. Diverse piante sono cadute sulla statale 565 pedemontana in direzione Ivrea, causando delle interruzioni alla circolazione.

Sempre a causa di alberi caduti, è stata temporaneamente sospesa la circolazione sulla Sfm1 Rivarolo-Chieri nell'ultimo tratto da Bosconero a Rivarolo.

Nel Biellese la maggior parte delle richieste di intervento ai vigili del fuoco sono arrivate per caduta alberi e danneggiamenti a pali dell' illuminazione pubblica. Le zone più interessate sono state Vergnasco, Magnonevolo, Zubiena, Castellengo e Candelo. Segnalate situazioni critiche anche sulle linee sulle linee ferroviarie da Biella verso Santhià e Novara a causa di alberi caduti.

Nel Novarese ci sono problemi alla viabilità verso il Lago d'Orta. La Statale 229 al km 27,300 ha ceduto per 40 cm circa per tutta la carreggiata per una larghezza di circa 2 metri. La carreggiata che congiunge Novara a Borgomanero è completamente inagibile. L'arteria è chiusa e sono stati creati percorsi alternativi tramite le strade provinciali e comunali da Cressa e da Fontaneto d'Agogna. Vi sono anche parecchie piante abbattute che hanno bloccato temporaneamente la tangenziale di Borgomanero. Sui vari interventi, e impegnata la Polizia Stradale di Arona, presenti anche i carabinieri, Polizia Locale di Borgomanero, Vigili del Fuoco e Anas.



