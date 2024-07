LagoMaggioreMusica, al via la trentesima edizione

LagoMaggioreMusica, manifestazione organizzata da Gioventù Musicale d'Italia sulle due sponde del lago, festeggia quest'anno la trentesima edizione. Dal 26 luglio al 24 agosto sono in programma diciannove concerti, fra grandi nomi e giovani interpreti, con diversi vincitori di alcuni dei più prestigiosi concorsi internazionali. La musica classica la farà da padrona, ma ci saranno anche contaminazioni con il jazz, il folk, e il contemporaneo.

Il via sarà ad Arona (Novara) con il concerto del danese Novo Quartet, vincitore del primo premio del Concorso internazionale di Ginevra nel 2023. A Casa Usellini, dimora privata eccezionalmente aperta al pubblico, il quartetto d'archi scandinavo eseguirà musiche di Langgaard e Schumann.

Il giorno dopo a Lesa (Novara), il Santuario della Madonna di Campagna accoglierà il giovane chitarrista giapponese Io Yamada, vincitore lo scorso anno del primo premio del Concorso internazionale Pittaluga di Alessandria, che eseguirà brani di Sáinz de la Maza, Sor, Ohana, Castelnuovo Tedesco e Ponce.

Il primo appuntamento sulla sponda lombarda del lago Maggiore sarà domenica 28 luglio a Sesto Calende (Varese) all'abbazia di San Donato con il quartetto d'archi Thumòs, formato da giovani musicisti diplomati al Conservatorio di Milano, che eseguiranno brani di Prokofiev e di Ravel.

E ancora, saranno ospiti del festival il violoncellista giapponese Michiaki Ueno, la pianista di origini armene Ani Ter-Martirosyan, il trio Munedaiko che si dedica alla pratica del tamburo tradizionale giapponese Taiko, il trio Simcha Ben con un repertorio di musica Klezmer (ebraica dell'Est), il quartetto jazz guidato dai sassofonisti Sophia Tomelleri e Michele Tino, l'Adrian Sax Quartet, l'acclamato violinista brasiliano Guido Sant'Anna, il pianista Arsenii Moon, e molti altri.

In chiusura, il 24 agosto nel Chiostro di Palazzo Perabò di Cerro, a Laveno Mombello, il primo clarinetto solista dell'Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala, Fabrizio Meloni, dialogherà con la band Musica da Ripostiglio, in uno spettacolo in cui la musica classica incontrerà i ritmi latini e le note Klezmer in una scaletta dissacrante.



