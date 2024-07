Goletta dei laghi in Piemonte, inquinato il Maggiore

In Piemonte la Goletta dei Laghi di Legambiente fa un bilancio non positivo per il lago Maggiore: su dieci punti campionati da Goletta dei Laghi tra la provincia azzurra del Verbano-Cusio-Ossola e di Novara, cinque punti sono risultati fortemente inquinati (sfioratore a lago su lungo-lago Marconi a Stresa, le foci del fiume Toce in località Fondotoce, del torrente San Giovanni in località Intra a Verbania (Vco), del torrente Vevera ad Arona e del fosso Arlasca, al confine tra Arona e Dormelletto, in provincia di Novara).

Sul lago d'Orta dove, sempre tra le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, su quattro punti analizzati tra l'1 e il 3 luglio, solo uno mostra concentrazioni microbiologiche oltre il doppio del limite consentito. Si tratta della foce Fiumetta in località Bagnella a Omegna (Vco). Su questo bacino lacustre, la Goletta dei Laghi ha inoltre monitorato come osservato speciale 2024 anche la foce del torrente Scarpia a San Maurizio d'Opaglio, in provincia di Novara. Rientrano tra gli osservati speciali - novità di quest'anno - quei punti storicamente critici, per i quali Legambiente ha deciso di ripetere i prelievi anche ad aprile e maggio.

"Sui due laghi piemontesi Maggiore e d'Orta non si riscontrano grossi cambiamenti negli anni - commenta Silvia Scarafoni, portavoce della Goletta dei Laghi di Legambiente -.

Una linearità che non ci conforta, perché indica, in alcuni casi specifici, una cronicità in senso negativo probabilmente dovuta a problemi di depurazione". "Abbiamo stretto una collaborazione con Arpa Piemonte, imprese e istituzioni locali sulla tutela dell'ambiente lacustre, accendendo i riflettori sulla qualità delle acque interne" aggiunge Alice De Marco, presidente Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta.

L'esito delle analisi microbiologiche sui laghi Maggiore e d'Orta è stato presentato oggi in una conferenza stampa a Orta San Giulio e la Goletta dei Laghi sarà in Piemonte fino a domenica e domani sarà sui laghi di Avigliana e di Viverone.





