Casa, per il 50% dei torinesi è di proprietà

A Torino, dove sono quasi 517 mila le unità abitative, circa il 50% delle famiglie abita in un alloggio di proprietà. La percentuale è inferiore a quella nazionale, che è dell'80%. Quanto alla richiesta di edilizia sociale, il bando attualmente aperto ha già ricevuto 7.368 richieste; è ancora in piedi la graduatoria del precedente, che aveva ricevuto circa 6.800 domande, con 1.052 aventi diritto e 150 ancora in attesa di assegnazione. Sono alcuni dei dati contenuti nel 20/o rapporto dell'Osservatorio sulla condizione abitativa della Città di Torino, presentato oggi in Commissione consiliare.

In tema di edilizia pubblica, nel 2023 sono state 770 le domande per l'emergenza abitativa contro le 851 del 2022. Gli alloggi assegnati sono stati 346. Per il Fondo nazionale affitti, la cui ultima edizione è del 2022 e che non è più stato finanziato dal Governo, sono state 17.108 le domande a fronte delle 11.040 dell'anno precedente. I contratti intermediati dall'agenzia comunale Locare sono stati 302, in linea con gli anni precedenti. Gli sfratti, sono stati 1.380.

Il mercato privato delle locazioni ha registrato un aumento medio del canone del 3,66%, con punte del 10 e 5% nelle zone semicentro e centro.

"Quando parliamo di diritto alla casa e di accesso al mercato - osserva l'assessore al welfare, Jacopo Rosatelli - dobbiamo tener conto di fattori a monte: stipendi e pensioni a volte troppo bassi per potersi permettere un affitto, un taglio di risorse per il fondo affitti e morosità incolpevole, norme che non aiutano e che ci auguriamo vengano modificate".



