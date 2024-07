Apparecchi da gioco illegali sequestrati nel Torinese

Sei apparecchi da gioco non denunciati e completamente scollegati dalla rete telematica di gioco legale, presidiata dalla vigilanza dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, sono stati scoperti in corso a delle verifiche avvenute in quattordici esercizi commerciali del Torinese.

L'operazione condotta dalla guardia di finanza e dall'Adm ha portato al sequestro di apparecchi funzionanti, di diversi dispositivi in fase di assemblaggio con monitor, tasti e altre parti da montare, un apparecchio cambiamonete, schede e vincite in denaro per circa tremila euro.

Per le irregolarità riscontrate, ai gestori degli esercizi sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo totale pari a 99mila euro.



