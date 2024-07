Valbum, il primo album di figurine dedicato alla storia valdese

Nasce Valbum, il primo album di figurine che racconta la storia del movimento valdese e celebrare i suoi 850 anni.

Realizzato dall'emittente Radio e Tv comunitaria piemontese Rbe, l'album è composto da 60 figurine con immagini storiche, rappresentazioni di quadri e stampe, informazioni, curiosità e contenuti audio speciali raggiungibili con QR code. Il progetto è dell'associazione culturale Francesco Lo Bue Ets, curato da Rbe in collaborazione con l'Ufficio Archivio storico e Beni Culturali della Tavola Valdese.

"Pur guardando al gioco e alla leggerezza, Valbum restituisce la storicità adeguata grazie alla collaborazione con l'Ufficio Archivio Storico e Beni Culturali della Tavola Valdese ed è l'occasione per unire divulgazione storica, narrazione per immagini e contenuti extra e aspira ad essere un ponte tra generazioni. In contesti sia formali che informali, Valbum è lo strumento adatto per affrontare in chiave ludica e coinvolgente una storia lunga 850 anni", spiegano gli ideatori.

Album e figurine saranno disponibili a partire dal 15 agosto 2024 nella sede di Rbe a Luserna San Giovanni e al banchetto che la radio allestirà a Villar Pellice in occasione della Festa delle Chiese valdesi del Primo Distretto e a Torre Pellice dal 25 al 30 agosto durante il Sinodo della Chiesa Valdese, unione delle chiese metodiste e valdesi. Successivamente sarà disponibile anche al bookshop del Centro Culturale Valdese e alla Libreria Claudiana di Torre Pellice.



