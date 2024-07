Spaccio di droga, due arresti e una denuncia nel Torinese

Due arresti e una denuncia per spaccio di droga a Pavone Canavese da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea. Nel giro di un mese sono state sequestrate numerose dosi di hashish, cocaina e crack nelle disponibilità di tre persone. Il primo intervento ha permesso di fermare due ragazzi di 20 e 25 anni che nella camera di un bed and breakfast, estraneo ai fatti, avevano allestito una base logistica per lo spaccio.

I militari hanno ritrovato nella loro disponibilità crack e cocaina per 100 dosi oltre a 6000 euro in contanti e materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Per il ragazzo più giovane sono scattati i domiciliari; il complice se l'è cavata con una denuncia a piede libero. Il secondo arresto, lo scorso venerdì, a carico di un ventenne già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, controllato nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di 347 grammi di hashish, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento e 3835 euro in contanti. Anche in questo caso il soggetto è stato collocato ai domiciliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA