Sequestrati 80 chili di cocaina destinati a Piemonte e Lombardia

Oltre 80 chili di cocaina pura, destinata alle piazze di spaccio del nord Italia, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Torino.

Un uomo di 52 anni, di nazionalità albanese è stato arrestato, dopo essere stato trovato in possesso dello stupefacente da vendere in Lombardia e Piemonte.

L'uomo è stato fermato a Brignano Gera d'Adda in provincia di Bergamo, mentre era a bordo della sua auto. Da subito il 52enne era apparso agitato e così si era proceduto con la perquisizione della vettura ed era stata ritrovata della cocaina. La perquisizione si era così spostata nella sua abitazione: 74 panetti di cocaina, dal peso complessivo di oltre 80 kg, erano occultati all'interno di due auto dell'uomo, munite di appositi doppifondi, parcheggiate all'interno di box ubicati nello stabile dove abitava e denaro contante per circa 35mila euro, tenuti all'interno della sua abitazione.

La droga ritrovata se messa sul mercato al dettaglio avrebbe potuto generare introiti illeciti per almeno 8 milioni di euro. L'uomo è accusato di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, con l'aggravante dell'ingente quantità.



