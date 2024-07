Parco del Valentino, entro ottobre i primi viali pedonali

Entro fine ottobre il Parco del Valentino di Torino potrà vedere completata la prima parte dei nuovi viali pedonali, nel tratto che passa davanti all'orto botanico e al castello, fino a Villa Glicini.

La tempistica e l'andamento dei lavori, che rientrano nel progetto di trasformazione e rinascita del parco torinese con fondi Pnrr, è stata illustrata oggi durante un sopralluogo dei consiglieri comunali e di Circoscrizione insieme ai tecnici di Scr Piemonte e all'assessore Francesco Tresso.

Nei due lotti di cantiere, uno in fase più avanzata, sono in corso i lavori di rimozione dell'asfalto che verrà sostituito da calcestruzzo drenante color ocra per deimpermeabilizzare il terreno.

"I cantieri stanno seguendo i tempi previsti - ha osservato Tresso, che definisce il progetto del Valentino "un'occasione unica di riqualificare il parco più iconico e vissuto dai cittadini".

"È molto suggestivo l'aspetto di avere un campus che si mescola con una fruizione più generale del parco, che diventa un luogo dove stare, dando anche una risposta ai cambiamenti climatici, con una impostazione ambientale e storica - ha concluso Tresso - in chiave attuale, di maggiore sostenibilità e utilizzo con funzioni diverse".



