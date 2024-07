La 500 ibrida prodotta a Mirafiori si chiamerà Torino

La Fiat 500 ibrida, che nascerà a Mirafiori tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, si chiamerà Torino. Lo ha reso noto OLivier Francois, responsabile del brand Fiat.

"Nel video di Mirafiori, c'è una cosa che mi sono scordato di dire: il nome dell'allestimento della 500 ibrida. Quel nome viene da una conversazione con il nostro sindaco. Buonasera Stefano… bello vederti qui. Ti ricordi ? Mi avevi detto 'dovreste usare il nome Torino'. Sono qua per dirti: ce l'abbiamo fatta. Con la nuova ibrida ci sarà una 500 che porta il nome, e la skyline di Torino in giro per il mondo. Grazie sindaco per il tuo input", ha detto Francois.

"Siamo davvero contenti dell'annuncio fatto dall'azienda: il fatto che la 500 ibrida verrà prodotta a Mirafiori e che verrà chiamata con il nome della nostra città: ulteriore dimostrazione del radicamento di Fiat a Torino" ha commentato su Facebook il sindaco Stefano Lo Russo che sottolinea "l'indissolubile legame della Fiat con Torino".



