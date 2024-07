Kappa Futurfestival, a Torino 115mila persone da 157 nazioni

L'undicesima edizione del Kappa FuturFestival, festival di musica elettronica che si è svolto al Parco Dora di Torino dal 5 al 7 luglio, ha radunato oltre 115mila persone provenienti da 157 nazioni del mondo.

Per gli organizzatori si è trattata della "miglior edizione finora, con un'impressionante portata mediatica globale di oltre 80 milioni di utenti e un impatto economico sulla città di Torino di 25 milioni di euro".

Sono state già annunciate le date per la dodicesima edizione del festival che si terrà sempre a Torino e sempre al Parco Dora: il 4, 5 e 6 luglio 2025. I biglietti della nuova edizione saranno disponibili da oggi al 50% di sconto per 72 ore. Tutte le informazioni si possono trovare su sito della manifestazione, l'unico festival in Italia ad avere il patrocinio della Commissione Europea, in aggiunta a quelli di Regione Piemonte, Città Metropolitana, Città di Torino. Il Festival riceve, inoltre, il supporto di Camera di Commercio di Torino e di Fondazione Crt.



