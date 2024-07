Incendio per un surriscaldamento al tram, nessun ferito

Probabilmente a causa di un surriscaldamento dovuto al caldo, in tarda mattinata di oggi, il carrello motore di un tram della linea 15 ha preso fuoco. È accaduto a Torino, mentre il mezzo pubblico stava percorrendo corso Vittorio Emanuele II, all'angolo con corso Galileo Ferraris, in centro città.

I passeggeri sono stati fatti subito scendere e non ci sono stati feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri e al personale Gtt. Per spegnere l'incendio sono state utilizzate manichette da cui è uscita grande quantità di schiuma che ha riempito l'area intorno al tram-



