Il Teatro Superga chiude la stagione con 30mila spettatori

Con 10 sold out su 19 spettacoli in programma 12 in cartellone al Teatro Superga di Nichelino, 7 concerti di 'Lirica e Musical a Corte' nel Salone d'Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi e "Film Music Concert" nel Cortile d'Onore - il Teatro Superga chiude con 30mila spettatori, tra spettacoli della stagione teatrale 2023-2024, affitti ed eventi privati. "L'innovazione, la ricerca di nuovi linguaggi e la sperimentazione sono la cifra stilistica del Teatro Superga - spiega il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo-Ogni anno è una sfida e ogni anno i numeri ci dimostrano che per i nostri cittadini il teatro è occasione di svago e di incontro ma anche di riflessione sui temi d'attualità".

"Quest'anno - affermano i direttori artistici del Teatro Superga Claudia Spoto, Alessio e Fabio Boasi - abbiamo puntato su spettacoli non convenzionali e sul musical assecondando una forte richiesta del pubblico di evasione e di partecipazione agli spettacoli".

La stagione 2023-2024 del Teatro Superga è promossa dalla Città di Nichelino e Sistema Cultura, con il sostegno di Fondazione Crt e Regione Piemonte, firmata dalla direzione artistica di Alessio Boasi, Fabio Boasi e Claudia Spoto, in collaborazione con Piemonte dal Vivo. Produzione esecutiva Fondazione Reverse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA