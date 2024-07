Ex Ilva,in Regione consegnato a ministro Urso documento unitario

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha incontrato oggi al Grattacielo della Regione il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vice presidente e assessore al Lavoro Elena Chiorino e l'assessore alle Attività Produttive Andrea Tronzano.

IL tema principale è stato il futuro dell'ex Ilva, che in Piemonte riguarda gli stabilimenti di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara. Contestualmente il ministro - si legge in una nota della Regione - "ha dato rassicurazioni sul quadro dello sviluppo industriale in Piemonte, ribadendo la sua attenzione su un settore considerato strategico a livello locale e nazionale".

Cirio e Chiorino hanno consegnato al ministro Urso il documento unitario, scritto e condiviso insieme ai sindacati e agli amministratori dei Comuni piemontesi coinvolti nella crisi ex Ilva, contenente gli aggiornamenti e le richieste espresse dal tavolo di crisi permanente.

"Il ministro Urso - che ringraziamo per la disponibilità e sensibilità mostrata - ha dato rassicurazioni circa l'impegno del Governo per la ripartenza dell'ex Ilva, condividendo quanto emerso dal tavolo piemontese sul dare priorità alla definizione di un piano industriale e contestualmente dell'attivazione dell'integrazione salariale", dichiarano Cirio e Chiorino.

"Il momento di confronto è stato importante per ribadire al ministro la capacità del Piemonte di attrarre investimenti e di svolgere un ruolo di primo piano in termini di esportazione, in un'ottica di internazionalizzazione delle nostre imprese", aggiunge Tronzano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA