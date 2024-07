Bolaffi, venduti tutti i lotti dell'asta dedicata a Topolino

Si è chiusa con un risultato totale di 56mila euro, inclusi diritti, e il 100% dei lotti venduti la vendita dei primi 101 albi del Topolino Libretto, organizzata il 10 luglio in modalità internet live da Aste Bolaffi di Torino.

Oltre 200 persone hanno partecipato all'asta, specialmente da Italia, Svizzera, Regno Unito e Spagna, dandosi battaglia per aggiudicarsi i fumetti, che si presentavano in perfetto stato di conservazione, acquistati e custoditi gelosamente nel tempo da un unico collezionista.

Sul podio dei top lot ci sono il numero 1, da sempre il più collezionato e desiderato, aggiudicato a 6mila euro; il numero 8, contenente la cartolina-referendum per il passaggio da mensile a quindicinale in condizioni eccellenti, intonsa, ancora attaccata alle pinzette, partito da una base d'asta di 200 euro e salito fino a 4mila euro; il numero 2, anche questo in perfetto stato di conservazione, aggiudicato a 2.500 euro da un prezzo di partenza di 500.



