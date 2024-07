Bloccati da neve e scariche di sassi, soccorsi sul Monviso

Bloccati dalla neve in alta quota e dalle scariche di sassi, due alpinisti non riuscivano a rientrare a valle dalla vetta del Monviso. Sono stati soccorsi, a 3.700 metri di altitudine, sulla Cresta est, dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (Sasp) con il Servizio di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. Gli alpinisti hanno lanciato l'allarme intorno alle 15: erano illesi ma in una situazione di "elevatissimo rischio evolutivo", motivo per cui la centrale operativa ha inviato in loco l'eliambulanza nonostante "condizioni meteorologiche marginali".

L'elicottero ha effettuato campo base a Crissolo per alleggerire il velivolo e caricare a bordo un tecnico del Soccorso Alpino aggiuntivo, a supporto dell'equipe.

Gli alpinisti che si erano messi in sicurezza allestendo una sosta in una zona riparata, sono stati individuati grazie a un varco nelle nuvole e ricuperati al verricello dai due tecnici del Soccorso Alpino.



