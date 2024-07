Torino e Istanbul unite da Turkish Airlines, rotta strategica

Il collegamento aereo diretto, tutti i giorni, tra Torino e Istanbul "è un ponte verso il mondo", una rotta "strategica" per lo sviluppo, "in qualità oltre che in numeri", dello scalo di Caselle. Così l'amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno, al taglio del nastro dopo l'arrivo del primo volo della Turkish Airlines dalla metropoli turca.

A festeggiare il ritorno, in grande stile, della rotta tra Torino e Istanbul, 6 anni dopo lo stop, oggi sulla pista di Caselle c'erano il ceo di Turkish Airlines, Bital Eksi, il console generale di Turchia a Milano, Mehmet Ozoktem, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l'assessora regionale al Turismo Marina Chiarelli, il presidente della Camera Commercio di Torino, Dario Gallina, e i vertici di Torino Airport, l'ad Andorno e la presidente Elisabetta Oliveri.

Gli orari dei voli sono differenziati: da Istanbul le partenze sono alle 17:15 e alle 9:20 il lunedì. martedì, giovedì e sabato e negli stessi giorni da Torino le partenze sono alle 10:15 e alle 14:10: il mercoledì, venerdì e domenica invece, il Turkish Airlines decolla da Istanbul alle 17 e alle 19:05 e da Torino alle 20 e alle 23:55.

Torino Caselle è la 349a destinazione nel mondo servita da Turkish Airlines, la 9/a in Italia.

"L'avvio di questo volo apre nuove prospettive di crescita per l'aeroporto di Torino dopo due anni consecutivi in cui è stato stabilito il record di traffico - ha sottolineato Elisabetta Oliveri - Rappresenta anche un ulteriore volano di sviluppo per l'economia del territorio e riconferma il ruolo dell'aeroporto come attore strategico per la crescita".

Secondo i dati elaborati dalla Camera di commercio di Torino nel solo primo trimestre 2024 le esportazioni piemontesi in Turchia sono ammontate a 363,2 milioni di euro; le importazioni valgono 310,1 milioni di euro. Nel 2023 l'export del Piemonte verso la Turchia è stato pari a 1,5 miliardi di euro, le importazioni a 1,2 miliardi.

Nella sola provincia di Torino si contano quasi 500 imprenditori di origine turca, con una crescita del 12% nell'ultimo anno.

"Siamo molto orgogliosi che Torino sia una delle rotte italiane di Turkish Airlines, un collegamento importante verso il Medio Oriente e l'Asia e allo stesso tempo per l'arrivo dalla Turchia di chi vuole conoscere il Piemonte e il nord-ovest italiano", ha commentato il sindaco Lo Russo.



