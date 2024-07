Scontro auto-moto nel Torinese, morto un giovane motociclista

Si chiamava Alessio Biscuola, 27 anni, residente a Pessinetto, il giovane motociclista che ha perso la vita ieri sera sulla provinciale 2 a Nole, nel Torinese. Il ragazzo era in sella a una moto Bmw che, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con un Land Rover Defender. In sella alla motocicletta erano in due: il 27enne che è morto sul colpo e un amico di 28 anni residente a Germagnano.

Dopo l'impatto con la vettura i due motociclisti sono stati sbalzati dal sellino. Uno è finito in una bealera che costeggia la strada, l'altro si è schiantato contro la recinzione di una casa. Per il più giovane non c'è stato niente da fare. L'amico invece è stato trasportato al Cto con l'elisoccorso, dove è al momento ricoverato in prognosi riservata. Illeso il conducente della Land Rover Defender. La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Venaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA