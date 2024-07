Piemonte, aziende prudenti per il terzo trimestre 2024

Le attese delle aziende del Piemonte per il terzo trimestre 2024 tornano a essere prudenti.

Le aspettative sono positive sul fronte dell'occupazione e tendono invece al negativo per quanto riguarda l'export. È quanto emerge dall'indagine trimestrale realizzata a giugno dall'Unione industriali di Torino e da Confindustria Piemonte, presentata oggi. La visione in sostanza, è stato spiegato, è di attesa.

"Le imprese - ha sottolineato il presidente uscente dell'Unione Industriali di Torino, Giorgio Marsiaj - sono realiste e ben consapevoli della situazione economica. In questi anni siamo riusciti ad affrontare con soluzioni concrete periodi di grande difficoltà: sono fiducioso che questa strada potrà proseguire con successo, creando posti di lavoro senza dimenticare sostenibilità, inclusione e sviluppo. Il Piemonte ha sempre fatto innovazione e deve continuare a farla, mantenendo un buon livello degli investimenti".

"Vorrei che queste previsioni - ha affermato il neopresidente di Confindustria Piemonte, Andrea Amalberto - fossero completamente sbagliate. C'è tutto un mondo del settore alimentare che sta andando molto bene e spero si riesca a migliorare su tutti i fronti. Le guerre non aiutano, visto che siamo un Paese esportatore, e per le difficoltà del settore automotive, cuore della nostra manifattura, le imprese devono poter contare al più presto su ulteriori incentivi".



