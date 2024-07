Ladro cerca di fuggire lanciandosi dal primo piano, arrestato

Quando ha visto arrivare la pattuglia dei carabinieri ha preferito gettarsi dal balcone del primo piano, ma inutilmente, visto che ad attenderlo giù c'erano già i militari dell'Arma che lo hanno arrestato. È un giovane di 28 anni, di origini straniere e irregolare sul territorio nazionale, che è stato fermato a Torino per furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e in violazione della norma di immigrazione relativamente all'espulsione dal territorio italiano.

L'uomo in piena notte si era introdotto in un'abitazione al primo piano di un condominio residenziale, in centro, ma qualcosa è andato storto e i carabinieri sono stati allertati.

Aveva appena iniziato a raccogliere diversi monili d'oro da portare via, quando si è accorto che stava arrivando una pattuglia, così ha tentato di fuggire lanciandosi dal balcone.

Portato in caserma e perquisito, oltre alla refurtiva, addosso aveva anche un cacciavite, un passamontagna, una torcia elettrica e una ricetrasmittente.



