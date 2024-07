I Forti del Piemonte diventano protagonisti

Un fitto programma di iniziative per la loro valorizzazione e un nuovo brand per il patrimonio delle fortificazioni piemontesi grazie al progetto Forti Piemonte, è stato presentato al Grattacielo della Regione a Torino. Il progetto è targato Regione Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo, con il coordinamento di Fondazione Artea.

Il calendario di spettacoli, musicali e culturali, partirà da luglio fino a settembre, quando il 21 e 22 si svolgerà la seconda edizione di Forte Fortissimi!. Protagonisti saranno i forti di Exilles (Torino), Fenestrelle (Torino), Gavi (Alessandria), Vinadio (Cuneo), l'Opera 5 di Moiola (Cuneo) e il progetto Le Strade dei Forti che valorizzerà il paesaggio fortificato del Pinerolese.

"È un progetto che dà una nuova vita a queste fortificazioni, che con la loro storia e le loro architetture imponenti, sono oggi motore di sviluppo e di innovazione, capaci di offrire esperienze culturali di altissimo livello - ha spiegato Marina Chiarelli, assessora regionale alla Cultura, turismo e sport -.

I forti non hanno solo una valenza architettonica, ma raccontano la nostra storia" ha aggiunto. "Siamo convinti che la valorizzazione del nostro patrimonio culturale sia un fondamentale driver di sviluppo sostenibile per i luoghi e per le loro comunità - ha sottolineato Matteo Bagnasco, responsabile dell'obiettivo cultura della fondazione Compagnia di San Paolo -. Abbiamo sviluppato in accordo con la Regione Piemonte il piano di valorizzazione culturale del sistema delle fortificazioni piemontesi, che, con questa seconda annualità, consolida le finalità e il percorso avviato lo scorso anno in una prospettiva di sviluppo di un'offerta turistica integrata e sostenibile del nostro straordinario patrimonio fortificato".

Fra le novità di quest'anno c'è la presentazione della brand identity Forti Piemonte. "Dopo il successo del 2023 di Forti Fortissimi! che ha visto più di tremila presenze in un solo weekend e ha coinvolto un pubblico eterogeneo, anche straniero - ha dichiarato Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea - continua il nostro impegno a sostegno della cultura e della valorizzazione di luoghi e territori".

La rassegna inizierà venerdì al Forte Exilles con il concerto jazz di Paolo Jannacci e Daniele Moretto, a cura di Piemonte dal Vivo e Associazione Revejo. Il concerto rientra nell'ambito di Borgate dal Vivo e Torino Jazz Festival Piemonte. Sempre venerdì a Gavi verranno inaugurate le luci sceniche del forte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA