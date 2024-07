Circolo dei lettori di Torino, una stagione da 70mila presenze

La Fondazione Circolo dei lettori di Torino conclude la stagione 2023-2024 di 'Vere Presenze', tema dell'autunno, e 'Universi in tre versi', i versi che hanno accompagnato la programmazione culturale da gennaio a giugno, tra Torino, Novara, la nuova sede a Verbania e il Circolo della musica a Rivoli.

Nel corso della stagione a Palazzo Graneri della Roccia, sede torinese della Fondazione, a Novara e a Verbania sono transitati oltre 70mila lettori e lettrici per seguire 1.042 incontri sul romanzo e l'attualità, con i protagonisti italiani e internazionali delle lettere, delle arti, del pensiero e della contemporaneità. Tra settembre e fine giugno 163 persone hanno partecipato ogni giorno almeno a un evento, occupando il 72,5% della capienza complessiva del Circolo. Al Circolo della musica a Rivoli sono andati in scena 24 show tra settembre 2023 e giugno 2024. In conclusione della stagione, la Fondazione Circolo dei lettori, il presidente Giulio Biino e la direttrice Elena Loewenthal annunciano la pubblicazione del bilancio sociale 2023. Redatto in collaborazione con la società di consulenza Brainscapital, il cuore è rappresentato dal resoconto delle attività culturali della Fondazione, che spaziano dai gruppi di lettura agli incontri editoriali, quelli su filosofia, diritti civili, tutela ambientale, pedagogia, musica e intelligenza artificiale.

Per l'analisi del pubblico del 2023, realizzata in collaborazione con Fondazione Santagata per l'economia della cultura, emerge che il Circolo è frequentato da lettori forti, che leggono in media 17 libri l'anno. Le abitudini di lettura non sono influenzate dal titolo di studio, dall'età o dall'occupazione. In termini di frequenza delle visite, il 43,2% degli intervistati visita il circolo due o tre volte all'anno, il 26,8% almeno una volta al mese, mentre l'8,3% lo visita settimanalmente e il 12,8% non lo frequenta mai. Le principali fonti di conoscenza del Circolo includono giornali online e cartacei (21,1% ciascuno), social media (11,1%), il sito web del Circolo (10,5%), passaparola e il "passarci davanti" (3,9% ciascuno).



