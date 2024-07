Carabinieri, il generale Galletta in visita ad Alessandria

Insediatosi a maggio, il generale di corpo d'armata Riccardo Galletta, nuovo comandante dell'Interregionale carabinieri Pastrengo di Milano, è stato in visita al comando provinciale di Alessandria.

"Il rapporto umano e il dialogo sono alla base del buon funzionamento della nostra istituzione - ha dichiarato durante il discorso ai militari delle compagnie e stazioni alessandrine -. Solo attraverso il confronto sereno e costruttivo è possibile affrontare e risolvere i problemi quotidiani e garantire l'efficienza nel funzionamento dell'amministrazione. La coesione dell'azione e la condivisione degli intenti è la via giusta per garantire la migliore risposta istituzionale ai cittadini".

Grande conoscitore della storia napoleonica, Galletta, ad Alessandria, ha visitato anche il Museo di Marengo nei luoghi della storica battaglia del 14 giugno 1800.

La visita del generale è stata anche l'occasione per il saluto al comandante provinciale, colonnello Massimiliano Rocco che, nei prossimi giorni, lascerà il capoluogo di provincia piemontese per assumere l'incarico di capo di stato maggiore al comando legione Lombardia a Milano.



