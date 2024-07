Bongioanni visita aziende agricole devastate dal maltempo

L'assessore regionale all'Agricoltura Paolo Bongioanni ha visitato oggi alcune delle aziende agricole alessandrine che hanno subito gravissimi danni dai fortissimi temporali dello scorso fine settimana. "Le istituzioni ci sono. Al primo momento utile sono arrivato, in rappresentanza anche del governatore Alberto Cirio. - ha detto Bongioanni - E' l'ennesima emergenza climatica che viviamo in questi anni e alla quale dobbiamo dare risposta. Abbiamo, però, bisogno che il territorio si attivi nel modo più veloce possibile. Gli agricoltori segnalino i danni strutturali e, a parte, quelli colturali ai propri Comuni. Quindi, i sindaci a tempo zero carichino sulla piattaforma regionale 'Nembo in modo da poter andare a circoscrivere il perimetro dei centri interessati e ci si possa muovere in sede ministeriale con quello che la legge ci permette oggi. Ho bisogno i sindaci si diano da fare. Sono tutti bravi e capaci attori del territorio e con loro faremo questo percorso".

L'assessore regionale ha partecipato a sopralluoghi a Felizzano nell'azienda di Roberto Dominici - che ha perso la totalità delle produzioni - e a Solero, poco lontano. Ad accompagnarlo i dirigenti dell'organizzazione agricola Cia.

Nel corso della visita si è parlato anche di malfunzionamento del sistema assicurativo, lamentato da molti agricoltori. "E' un problema reale - ha commentato Bongioanni - sul quale dobbiamo confrontarci a livelli istituzionali più alti, per andare a interloquire con gli enti assicurativi e trovare la formula migliore. Oggi, infatti, la legge prevede che i danni colturali possano essere risarciti solo se si è assicurati".

Cia Alessandria sta preparando un documento che l'assessore regionale consegnerà al Governo.



