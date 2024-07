Ad Artissima 189 gallerie nazionali e internazionali

Artissima Internazionale d'Arte Contemporanea di Torino, la manifestazione dedicata all'arte contemporanea, ha annunciato le gallerie che parteciperanno alla trentunesima edizione diretta per il terzo anno da Luigi Fassi e realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo. Da venerdì 1 a domenica 3 novembre gli spazi dell'Oval di Torino accoglieranno le quattro sezioni principali della fiera - Main Section, New Entries, Monologue/Dialogue e Art Spaces & Editions - e le tre sezioni curate - Present Future, Back to the Future e Disegni - che sono ospitate anche sulla piattaforma digitale Artissima Voice Over.

L'edizione 2024 di Artissima vedrà complessivamente la partecipazione di 189 gallerie italiane e internazionali, di cui 66 presentano progetti monografici. Le gallerie provengono da 34 Paesi e 4 continenti: emerge una significativa rappresentanza di quelle dal Sud America e dall'Est Europa. Espongono per la prima volta in fiera 37 gallerie.

Nella sezione New Entries, dedicata alle gallerie emergenti aperte da meno di cinque anni, partecipano, tra le altre, Albion Jeune (Londra), Banda Municipal (Città del Messico), Hatch (Parigi), Anton Janizewski (Berlino), Lohaus Sominsky (Monaco di Baviera), Matta (Milano), Spiaggia Libera (Parigi) e Triangolo (Cremona). Ritorneranno a Torino il Mehdi Chouakri (Berlino), Rodolphe Janssen (Bruxelles), Krinzinger (Vienna), Emanuel Layr (Vienna) e Wentrup (Berlino).

Confermano la loro presenza le gallerie italiane Clima (Milano), Fanta-Mln (Milano), Vavassori (Milano) e Veda (Firenze). Per quanto riguarda i premi, ai dieci già presenti da questa edizione si aggiungerà il premio Orlane per l'Arte.





