Torino, digos sgombera il centro sociale anarchico ex Lavatoio

All'alba di questa mattina la Digos ha sgomberato a Torino il centro sociale anarchico ex Lavatoio, in corso Benedetto Brin 21, considerato dagli investigatori la base logistica in città dell'area più oltranzista anarco-insurrezionalista.

L'ex Lavatoio municipale, stabile alla periferia nord del capoluogo piemontese, era stato occupato nel 2019 ed era frequentato dagli anarchici che erano stati sgomberati dallo storico ex Asilo di via Alessandria, sempre nel 2019. In quell'occasione ci furono violenti disordini a Torino.

Gli anarchici del Lavatoio erano tra gli organizzatori delle manifestazioni in solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis, lo scorso anno.

Alcuni militanti dell'ex Lavatoio erano stati anche identificati lo scorso marzo quando davanti alla questura una volante della polizia venne presa d'assalto nel tentativo di liberare un marocchino di 31 anni irregolare sul territorio, con alle spalle diverse condanne tra cui una per violenza sessuale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA