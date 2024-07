Terra Madre, l'edizione del ventennale è 'We Are Nature'

'We Are Nature', per riflettere su un nuovo rapporto fra essere umano e natura. E' il tema dell'edizione 2024 di Terra Madre Salone del Gusto, in programma a Torino, per la seconda volta a Parco Dora, dal 26 al 30 settembre. L'edizione del ventennale (di Terra Madre), con 3mila delegati da 120 Paesi e oltre 600 espositori del Mercato italiano e internazionale, 180 dei quali sono Presìdi Slow Food, un terzo in più rispetto a due anni fa. "Siamo all'inizio di un nuovo periodo storico - dice il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini - e all'umanità si chiede di cambiare dei paradigmi che hanno portato le risorse del pianeta verso un processo di estinzione. E dobbiamo cambiare questi paradigmi con gioia, perché non dobbiamo mai perdere il piacere alimentare che è tale se si concilia con la responsabilità: sono due elementi imprescindibili. E a Torino si realizza la sintesi fra il piacere e la conoscenza".

"C'è un cibo che non ci piace - aggiunge Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia -, un cibo che fa male, perché inquina il suolo, l'aria, l'acqua, alimenta lo spreco, un cibo che in nome del profitto tollera lo sfruttamento, i morti, la schiavitù, che non solo non sfama il mondo ma è causa di povertà e fame. Per questo dobbiamo prendere coscienza al più presto che siamo natura e che l'unica soluzione sta nella relazione con il mondo naturale".

Fra le novità, l'apertura speciale per buyer, operatori, giornalisti e soci Slow Food della Your Next Arena e Il racconto dei giovani sulle buone pratiche, una escape room diffusa sui temi dell'evento e l'area Nutrire la città. A sostenere la manifestazione anche Comune di Torino e Regione Piemonte. "Il cibo - dice il sindaco Stefano Lo Russo - è un tema importantissimo che ha un'incidenza trasversale su tutta la nostra comunità, per essere buono dev'essere sostenibile ed etico. E Terra Madre e Slow Food ci danno appuntamento per rinnovare questa riflessione, ora più preziosa che mai". Alla presentazione il neo assessore regionale ad Agricoltura e Cibo, Paolo Bongioanni, conferma come Terra Madre Salone del Gusto "centra l'importanza del cibo di qualità oggi, quello che ha le radici nella nostra storia. È quest'anno sarà anche l'occasione per riunire il Tavolo Nazionale sui Sistemi Alimentari".



