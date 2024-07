Teatro Ragazzi e Giovani, 50 titoli per la nuova stagione

Cinquanta titoli, 114 recite, di cui 17 produzioni e coproduzioni, due festival, uno internazionale di teatro di figura e l'altro dedicato alle nuove generazioni. Sono alcuni degli appuntamenti in programma, dal titolo 'Luogo comune', per la stagione 2024-2025 della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, gestita dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. Spettacoli pensati per le famiglie, per i ragazzi e per le scuole. Per queste ultime le rappresentazioni, ancora in fase di elaborazione, sono più di 130.

"La Casa del Teatro - spiega il direttore artistico Emiliano Bronzino - vuole essere uno spazio ideale dentro il quale incontrarci, confrontarci e scoprire. Un viaggio alla riscoperta dei grandi classici e dei grandi autori che sono diventati patrimonio comune, affiancati da rielaborazioni di temi e soggetti che hanno costruito l'immaginario condiviso dei luoghi dell'infanzia. Ma la stagione si occuperà anche di riflettere sul luogo fisico in cui svolgiamo attività, che quest'anno più che mai metterà al centro l'attenzione per l'accessibilità e per l'inclusività delle nostre proposte, cercando di lavorare al meglio per superare ogni possibile barriera".

La presidente della Fondazione Trg, Anna Maria Poggi ricorda il successo della scorsa stagione con "oltre 42mila spettatori tra settembre e giugno". Poggi inoltre sottolinea come sempre più "la Fondazione è il partner naturale per realizzare attività rivolte alle famiglie e alle nuove generazioni".

Il 30 settembre al 13 ottobre verrà ospitata la XXXI edizione della rassegna Incanti. Ad aprile 2025 il festival per le nuove generazioni GiocoteatroTorino.



