Qualità dell'aria, venerdì il nuovo piano in Giunta regionale

Il nuovo piano per la qualità dell'aria in Piemonte sarà definito nella prossima riunione della giunta regionale, convocata il 12 luglio. Contiene oltre 100 misure, finanziate con fondi di varia provenienza per un totale di 400 milioni di euro. Dopo il varo dell'esecutivo il documento passerà alla fase delle osservazioni che dovrebbero concludersi entro la fine di agosto, poi l'approdo in Consiglio regionale per l'approvazione. Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente, Matteo Marnati, in occasione della presentazione della relazione sullo stato dell'ambiente in Piemonte.

"Con quest'aggiornamento - ha spiegato Marnati - cambia il paradigma, è un piano regolatore contro lo smog per arrivare a restare entro i limiti della normativa sulle concentrazioni di Pm10 e biossido di azoto entro il 2025". Una programmazione che toccherà poi ai Comuni far seguire da provvedimenti pratici, come nel caso della stazione Rebaudengo di Torino, dove il valore annuale del biossido di azoto resta al di sopra - al contrario di quello misurato da tutte le altre centraline Arpa collocate in Piemonte - resta al di sopra del limite: 44 microgrammi al metro cubo, contro 40. "Il Comune di Torino dovrà studiare provvedimenti ad hoc per fare rientrare il valore entro la soglia".



