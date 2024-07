Palazzo Cisterna, un mese di tempo per l'affidamento dei lavori

Si è aperto il bando per l'affidamento dei lavori di Palazzo Cisterna, sede della Città Metropolitana di Torino. La gara riguarda la "progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la Direzione lavori, nonché il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per il restauro e la rifunzionalizzazione" dell'intero complesso.

Architetti, geometri e figure professionali avranno tempo fino al 5 agosto per candidarsi. L'importo del bando è di 1.392.748 euro. Le candidature saranno valutate dagli uffici preposti della Regione Piemonte, con l'obiettivo di arrivare all'aggiudicazione della gara entro il mese di settembre.

"La riqualificazione di Palazzo Cisterna procede a passo spedito: l'apertura del bando di gara per l'assegnazione dei lavori è uno step imprescindibile e concreto, non solo simbolico. Una pietra miliare per far si che il Piazzo possa finalmente beneficiare della presenza di un Palazzo Cisterna fulcro di quell'impresa formativa in grado di portare nel quartiere giovani e lavoro" ha spiegato Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA