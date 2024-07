La piattaforma digitale Planet App nel 'Palazzo Contemporaneo'

Planet App, la piattaforma digitale sviluppata da Planet Smart City, entra a Palazzo Contemporaneo, il complesso di 11 piani in costruzione in Corso Stati Uniti 21/23 a Torino.

L'intervento, promosso dal comparto GT2 del Fondo Gran Torino gestito da Finint Investments, è stato affidato al general contractor Primula Costruzioni e prevede "la rigenerazione in chiave smart, sostenibile e green di un palazzo nel centro del capoluogo piemontese per una superficie complessiva di circa 12.000 metri quadri e 94 appartamenti".

La nuova piattaforma digitale sviluppata da Planet Smart City è strutturata in diversi moduli che garantiscono una serie di servizi e "di migliorare le relazioni tra i residenti, la comunicazione tra gestori e residenti, riducendo i costi di funzionamento della struttura".

Attualmente la Planet App è attiva in 3 continenti: 20 distretti smart e ne fruiscono oltre 13.000 utenti tra Europa e Brasile e circa 30.000 famiglie distribuite su 80 distretti smart in India.

Planet Smart City, fondata nel 2015 da Giovanni Savio e Susanna Marchionni, imprenditori del settore immobiliare, presieduta dal fisico e imprenditore Stefano Buono, "progetta e costruisce quartieri in Paesi con elevato deficit abitativo e collabora con gli sviluppatori immobiliari di tutto il mondo per migliorare la qualità della vita delle persone".



