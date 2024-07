La cuneese Bottero rileva ramo d'azienda dell'emiliana Ems Group

La Bottero di Cuneo, tramite la propria controllata E2Pack srl, ha rilevato le attività di un ramo della Ems Group di Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia. L'azienda è attiva nella produzione di sistemi di fine linea e confezionamento per l'industria alimentare, delle bevande, del vetro e delle lattine.

Con questa acquisizione, salgono a quattro le presenze di Bottero in Italia: oltre alla sede principale di Cuneo, l'azienda è attiva infatti anche a Montecchio Maggiore (Vicenza) e Rovereto (Trento), dando lavoro a circa 800 persone in tutto il mondo.

L'acquisizione da parte di Bottero assicura continuità produttiva oltre che occupazionale per 60 lavoratori di Ems che passeranno in E2Pack. Non solo: Bottero, sempre tramite la propria controllata E2 Pack, si impegna entro un anno dalla data di trasferimento anche ad assumere altri dipendenti Ems non ricompresi nel ramo d'azienda, laddove avvenga un incremento stabile dei volumi delle proprie attività.

Soddisfazione per l'accordo raggiunto è stata espressa da istituzioni locali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA