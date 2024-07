A Casale inaugurato il nuovo day hospital di gastroenterologia

All'ospedale 'Santo Spirito' di Casale Monferrato (Alessandria) è stato inaugurato, oggi, alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità Presente Federico Riboldi., il rinnovato Day Hospital di Gastroenterologia.

Sono stati ampliati i locali, non solo per camera di degenza - con la possibilità di eseguire procedure anche complesse, di secondo e terzo livello - ma anche è stata ristrutturata la sala disinfezione. Con un percorso di miglioramento del sistema di aerazione separando il pulito dallo sporco.

"Pur sapendo che la strada è ancora lunga, quello di oggi - ha spiegati il sindaco Emanuele Capra - è un passo ulteriore per un nosocomio più efficiente e funzionale".



