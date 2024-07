Nascondeva ecstasy e ketamina, arrestato presunto pusher

I carabinieri di Carmagnola (Torino) hanno arrestato un giovane di 26 anni, domiciliato nel Saviglianese, perché trovato in possesso di numerose dosi di metanfetamina nascoste in un pacchetto di gomme da masticare.

Il giovane era stato notato in atteggiamento sospetto vicino alla stazione ferroviaria. Durante il controllo sono state rinvenute 18 pasticche di Mdma (7.25 grammi totali), otto involucri di cristalli di ecstasy (3 grammi) e un involucro di carta con avvolta ketamina (1 grammo).

Gli investigatori hanno esteso poi il controllo anche nell'abitazione dell'uomo, dove, nascosta in un armadio della camera da letto, è stata ritrovata ulteriore sostanza stupefacente della stessa tipologia, per un totale di 15 grammi di cristalli di mdma insieme a due bilancini di precisione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA