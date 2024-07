Ladri colpiscono la Sacra di San Michele, simbolo del Piemonte

Ladri in azione alla Sacra di San Michele, a Sant'Ambrogio di Torino, simbolo del Piemonte. Alcune notti fa qualcuno, armato di palanchino, aveva forzato la porta d'ingresso della biglietteria, portando via quattro cassette di sicurezza con all'interno il denaro raccolto dalle visite della Sacra. Circa mille euro il bottino, oltre ad alcuni effetti personali dei religiosi, documenti e qualche collanina e medagliette d'oro.

Quando in religiosi si sono accorti del furto hanno denunciato quanto accaduto ai carabinieri, che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza. Ma la svolta alle indagini è arrivata dopo l'arresto di uomo di 34 anni che stava per derubare una pizzeria a Buttigliera, sempre nel Torinese.

L'uomo, armato di palanchino, aveva forzato la porta d'ingresso di un locale di corso Torino. Ma è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato il 34enne, il quale aveva già portato via un tablet, l'intero registratore di cassa e delle birre. Nei successivi controlli, i carabinieri hanno trovato nell'auto del presunto ladro anche una medaglietta e il documento appartenente a uno dei religiosi della Sacra.

Per l'uomo è cosi scattata la denuncia per ricettazione, visto che al momento non è ancora stato possibile collegarlo ai ladri e al furto alla Sacra.



