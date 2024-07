Droga e tentata rapina al Kappa FuturFestival, sei arresti

Sei persone sono stati arrestate dalla polizia durante la rassegna musicale Kappa FuturFestival, che si è appena conclusa a Torino, sotto la tettoia di Parco Dora. Quattro sono accusate di spaccio di droga e due di tentata rapina, mentre sono 59 le contestazioni amministrative per violazione della legge sugli stupefacenti.

Gli agenti della squadra mobile della questura hanno arrestato un 24enne trovato in possesso di 16 dosi di cocaina e 6 di crack, un 33enne con 17 grammi di ketamina, 39 pastiglie di ecstasy, 15 grammi di Mdma in polvere e 5 grammi di hashish e un 43enne trovato in possesso di 23 grammi di cocaina, già suddivisa in 41 dosi pronte allo smercio. Un ventitreenne invece è stato arrestato dagli agenti della divisione polizia amministrativa. A suo carico i poliziotti hanno sequestrato 56 pastiglie di ecstasy, 5 involucri termosaldati contenenti metanfetamine, 90 confezioni di carta richiuse contenenti Lsd. Sequestrata sempre a suo carico anche la somma di 445 euro, verosimilmente provento dell'attività di spaccio.

Infine, due giovani sono stati tratti in arresto dagli agenti del commissariato Madonna di Campagna per una tentata rapina perpetrata nelle vie limitrofe allo svolgimento dell'evento.





