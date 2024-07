Coldiretti,tempesta ha distrutto strutture agricole a Trofarello

La tempesta di vento e grandine che si è abbattuta ieri pomeriggio sulla cintura sud di Torino ha creato gravi danni alle strutture agricole di Trofarello, documentate da aziende della Coldiretti.

In un'area vicina. a Santena, a inizio giugno una grandinata da record che aveva costretto i comuni ad azionare gli spalaneve. Coldiretti Torino "ritiene che non siano più rinviabili politiche a tutti i livelli istituzionali per aiutare le imprese a reggere il cambiamento climatico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA